Desarticularon dos centros de distribución de estupefacientes en General Belgrano

Se realizaron allanamientos y secuestraron más de 100 envoltorios de cocaína y otros elementos de interés en la causa

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas y la Delegación Villa General Güemes allanaron dos viviendas, detuvieron a una pareja, secuestraron teléfonos, balanzas y dinero.

El procedimiento se concretó este último martes, luego de una ardua investigación por presuntos centros de distribución de sustancias ilícitas desde dos viviendas de distintos barrios en la localidad de General Belgrano.

Con las pruebas reunidas y la orden del Juzgado de Instrucción y Correccional se allanó una casa del barrio Centro, donde secuestraron 70 envoltorios de cocaína, teléfonos celulares, dinero, una moto de 110 cilindradas y una balanza.

La otra requisa fue en un inmueble del Obrero y se incautaron 32 envoltorios de cocaína, teléfonos, balanzas, dinero y otra motocicleta.

Las motos eran utilizadas para la venta de droga bajo la modalidad delivery, mientras que un hombre y una mujer fueron sindicados como presuntos responsables de las actividades y terminaron apresados.

Todo fue trasladado hasta la dependencia policial, se notificó a los aprehendidos de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.