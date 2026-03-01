La Policía detuvo a un hombre y recuperó dos motos

La intervención en el barrio El Porvenir se concretó gracias al llamado de un vecino, que alertó el caso

Integrantes de la fuerza policial aprehendieron a un hombre y recuperaron una motocicleta Zanella ZB sustraída días atrás en el barrio El Porvenir, mientras que en Clorinda secuestraron una moto Guerrero Trip durante control vial en la Ruta Nacional N° 11.

En la mañana del martes último, personal de la Comisaría Seccional Séptima y la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco verificaron un requerimiento y hallaron la moto abandonada en el barrio El Porvenir, de esta ciudad.

La intervención se realizó tras el llamado de un vecino, que derivó en la detención del sospechoso y el secuestro de la Zanella ZB.

Luego se comprobó que la motocicleta registraba pedido de secuestro en una causa judicial por “Hurto”, iniciada en la Comisaría Segunda y sustraída el miércoles de la semana pasada en la avenida Napoleón Uriburu.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica; mientras que el detenido y la moto fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Otra intervención se registró en la jornada martes último cuando personal de Policía Seguridad Vial Delegación Clorinda realizaba control de rodados en Ruta Nacional N° 11 y calle Belgrano acceso al barrio El Porteño Norte.

Durante la tarea preventiva verificaron una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas conducido por un hombre quien entrego las documentaciones del vehículo.

Conforme la base de datos de antecedentes de la Dirección General de Informática el rodado registra pedido de secuestro activo, por lo que personal del Destacamento El Porteño realizó las diligencias procesales.