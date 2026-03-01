Delinearon trabajos que la DPV ejecutará en General Belgrano

Se concretará la colocación de alcantarillas en lugares estratégicos, lo cual beneficiará a diversos barrios de la localidad.

El intendente de General Belgrano, Hermes Acosta, brindó precisiones sobre la reunión que mantuvo este viernes 20 con el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, con el que abordó detalles sobre los trabajos que dicho organismo realizará en la localidad ante la crecida de algunos riachos.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el jefe comunal indicó que, tras un pormenorizado análisis de la situación, “se llegó a la conclusión de que se realizará la colocación de las alcantarillas que hacen falta en lugares estratégicos”, beneficiando a los barrios Obrero, Malvinas, 8 de Diciembre, San Antonio e Itatí.

En este sentido, destacó la buena predisposición de la DPV y agradeció al gobernador Gildo Insfrán por “el apoyo constante” y facilitar “estos trabajos necesarios”, los cuales se realizarán próximamente, anticipó.

En ese marco, recordó que la ruta provincial 23 “debería estar asfaltada, pero debido a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública, el trabajo se ha estancado”.

Ante ello, hizo notar que “esperamos que en las elecciones presidenciales del año que viene, volvamos a tener un Gobierno nacional peronista que vuelva a activar las obras en todo el país”, cerró.



