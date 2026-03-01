Esta semana se notificaron cuatro casos de COVID-19 en la provincia de Formosa

Solicitan a la comunidad mantener las medidas preventivas y los refuerzos de vacunación al día, a fin de sostener la favorable situación epidemiológica.En la última semana se realizaron 897 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando cuatro de ellos resultado positivo de coronavirus. El índice de positividad fue del 0,5%.Los cuatro casos positivos se detectaron en la ciudad de Formosa. Por otro lado, hay cuatro casos activos en la provincia y se registró un alta en la última semana.También se notificó que no hay pacientes internados por causa de esta enfermedad, en tanto que, se efectuaron 15 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19.En el cierre del parte informativo provincial COVID-19, difundido este domingo 22 de marzo, se indicaron los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy. Se llevan diagnosticados 153.518 casos, 152.086 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.