El centro de salud del Guadalupe realizó Libretas de Salud Escolar en jardín de infantes

Más de 40 niñas y niños de las salitas de cinco años recibieron completos controles de salud.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa con las actividades del Programa Provincial de Libretas de Salud Escolar con el objetivo de priorizar el cuidado de la salud de las infancias, en este caso de las niñas y los niños que asisten a las instituciones educativas de nivel inicial y primario.

En ese marco, el miércoles 18 de marzo, un equipo del centro de salud del barrio Guadalupe llevó a cabo un nuevo operativo en el EJI N° 8 “Pomponio Scarpa”, donde jardineritos de las salitas de cinco años recibieron exhaustivos controles de salud que posteriormente fueron asentados en la Libreta de Salud Escolar

“En este jardín trabajamos hoy en ambos turnos. Por la mañana fueron evaluados un total de 26 niñas y niños y por la tarde, alrededor de 20”, comentó la directora del efector sanitario, la odontóloga Valeria Venica.

El equipo de salud estuvo conformado por pediatras, enfermeros, vacunadores y odontólogos, que hicieron detallados controles al estado de salud de cada escolar y a la vez, dialogaron con los padres y adultos presentes para de promover hábitos de vida saludables beneficiosos para toda la familia.

Los controles abarcaron: mediciones antropométricas (peso y talla), tensión arterial, temperatura, latidos y frecuencia cardiaca, más otros determinados de acuerdo a las indicaciones médicas para cada caso.

También se hicieron completos chequeos nutricionales, medición de la agudeza auditiva y visual, y revisiones psicomotoras.

Por otro lado, se aplicaron las vacunas de calendario indicadas para las edades de ingreso escolar, entre los cinco y seis años: Triple Viral, que previene el sarampión, la rubéola y las paperas; Triple Bacteriana Acelular para prevenir el tétanos, la difteria y la tos convulsa; IPV contra la poliomielitis y la vacuna contra la varicela.

Asimismo, los jardineritos recibieron controles para corroborar el estado de su salud bucodental y los odontólogos brindaron recomendaciones para cuidar los dientes y la boca desde edades tempranas, a fin de prevenir el desarrollo de caries y de otras afecciones.

Para ello, hicieron hincapié en el cepillado dental, la alimentación saludable y la consulta odontológica al menos dos veces al año. Y recalcaron a los padres la importancia de que sean transmisores de esas buenas prácticas a sus hijos.







