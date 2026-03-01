Equipos de salud de la provincia participarán de un ciclo de capacitaciones sobre lepra

El primer encuentro tendrá lugar el próximo 31 de marzo y los siguientes serán dictados semanalmente los días martes, con modalidad virtual y talleres presenciales para el entrenamiento en cuanto a la toma de muestras.

En el marco del fortalecimiento de la atención integral de enfermedades dermatológicas en la provincia, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, impulsa un nuevo ciclo de capacitaciones sobre lepra destinado a los equipos de salud.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales junto al Programa Provincial de Lepra, como parte de una estrategia sostenida de formación continua al personal sanitario, orientada a seguir mejorando el diagnóstico temprano y el abordaje integral de esta enfermedad.

Al respecto, la jefa del Programa Provincial de Lepra, la dermatóloga Tatiana Sosa, destacó que “esta actividad se realiza con el acompañamiento y apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, reafirmando así el compromiso que mantiene el Gobierno de Formosa con la capacitación continua al personal de salud, como una de los ejes principales de las políticas públicas”.

En este caso, para afianzar la atención y el tratamiento integral de la lepra “una patología que, si bien, es tratable y curable, sigue siendo un desafío sanitario por su complejidad clínica y las posibles secuelas discapacitantes que acarrea”.

El ciclo contará con la participación de especialistas de reconocimiento nacional, quienes aportarán actualización científica basada en evidencia en torno al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad.

El primer encuentro se realizará el próximo 31 de marzo desde las 11 horas, bajo modalidad virtual a través de Zoom. Posteriormente, las clases continuarán semanalmente, todos los martes, con modalidad virtual, que se complementará con talleres presenciales destinados a fortalecer la práctica en la toma de muestras.

Sosa indicó que están invitados a participar los profesionales de los efectores sanitarios de los distintos niveles de atención, incluyendo médicos, enfermeros, agentes sanitarios y demás integrantes de los equipos de salud involucrados en la detección y manejo de la lepra.

A lo largo de las jornadas se abordarán temas centrales como el diagnóstico temprano y los signos de sospecha clínica, clasificación y formas clínicas de la lepra, estrategias de tratamiento según normativas de la Organización Mundial de la Salud, manejo de reacciones leprosas, abordaje integral del paciente y prevención de discapacidades, importancia del seguimiento y control de los contactos.

En ese sentido, la especialista en dermatología, remarcó que el objetivo principal de esta propuesta formativa “es reforzar las herramientas para el diagnóstico precoz, optimizar el tratamiento oportuno y reducir la transmisión, promoviendo además una mirada integral que incluya la dimensión social y el acompañamiento del paciente”.

“Esto resulta fundamental para seguir avanzando hacia el control de la lepra en nuestra región, disminuyendo el estigma y mejorando la calidad de vida de las personas afectadas”, subrayó, al concluir.







