Zanín resaltó “el éxito de SAF”, que cada vez suma más productos a sus puntos de venta





El sábado 14 se firmó un convenio entre el Gobierno provincial y el Banco Formosa, que apunta a seguir fortaleciendo al programa provincial Soberanía Alimentaria Formosa (SAF), el cual nació un 13 de febrero de 2021.

Por tanto, celebró su quinto aniversario fijando nuevos desafíos, a partir de una “unión entre el Estado provincial, los productores paipperos y las pymes formoseñas, lo que permite asegurar el éxito del programa”, sostuvo el contador Enrique Zanín, presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF).

También indicó que “el mayor logro es que la producción primaria llega directamente al consumidor sin intermediarios”.

En cuanto al protagonismo que fueron ganando las pymes con este programa, que hoy tiene a más de 20 participando activamente de las jornadas de comercialización, Zanín afirmó que gracias a esto cada vez son más los alimentos que se consiguen en los puntos fijos.

Mientras que, según había indicado el coordinador del programa, el arquitecto Edgar Pérez, hasta el 2025 más de 66 familias paipperas se integraron a esta política pública para así hacer su aporte con alimentos frescos y de calidad a un precio razonable.

De esa manera, “los consumidores finales adquieren desde frutas, verduras, hortalizas” de estación más otros productos elaborados artesanalmente, como panificados, pastas, mermeladas, etcétera, valoró Zanín.

Por último, declaró que también “el sector privado y emprendedor tiene que estar unido en nuestra provincia” para así seguir avanzando con este desarrollo productivo generado por las políticas públicas basadas en el Modelo Formoseño de la gestión del gobernador Gildo Insfrán.



