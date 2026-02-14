Ibáñez alertó que “la recesión se profundiza” a causa del deterioro del consumo y la actividad económica

Los próximos tres meses se anticipan complejos para la situación financiera y económica del país y de las provincias ante la profundización de la recesión y la caída del consumo. La merma en la recaudación y el anticipo desde la cartera que conduce Luis Caputo de que “no habrá plata” encendieron las alertas en las provincias.

“Lamentablemente no es una situación nueva, pero que se profundiza por ser una consecuencia directa de un consumo y una actividad económica que vienen cada vez más abajo”, sostuvo el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez.

La recesión y la caída del consumo a nivel nacional empujan una fuerte baja en la recaudación, un dato que enciende señales de alarma tanto en la Nación como en las provincias.

Para el Gobierno de Javier Milei, el ajuste vuelve a aparecer como la principal herramienta para sostener el equilibrio fiscal, en un contexto donde la actividad económica no logra recuperarse. “Lamentablemente no es una situación nueva, pero que se profundiza por ser una consecuencia directa de un consumo y una actividad económica que vienen cada vez más abajo”, sostuvo el ministro Jorge Ibáñez.

Y expresó también su preocupación ante un panorama que, según advirtió, no muestra alternativas claras desde la administración nacional. “La situación es grave y promete profundizarse. Hay una caída sostenida del consumo y una actividad económica golpeada por el aumento de las importaciones. No es un escenario nuevo, pero sí más agudo, porque tanto el consumo como la actividad económica vienen en retroceso”, afirmó.

Y agregó: “Este modelo económico nacional apuesta a que se agrave un panorama que ya es muy delicado”.

La economía argentina parece ingresar así en un círculo complejo: los ingresos fiscales se reducen, el financiamiento muestra límites y el margen de maniobra se achica. La recaudación acumula seis meses consecutivos de caída en términos reales y enero marcó el nivel más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación.





En ese marco, trascendió que el propio Caputo habría anticipado a gobernadores aliados que el país enfrentará “un trimestre sin plata”, en referencia a la escasez de recursos disponibles para asistir a las provincias.

Provincias con menos margen





La falta de fondos ya comenzó a sentirse en distintos distritos. En la Patagonia, por ejemplo, no se concretó el envío de los 100 mil millones de pesos anunciados para combatir incendios forestales. En tanto, Santa Fe debió afrontar con recursos propios la recomposición salarial de la policía tras el reciente conflicto interno.





Además, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que históricamente funcionaron como herramienta de asistencia financiera, no registran envíos desde diciembre, ni siquiera a los aliados que durante el primer tiempo de la gestión fueron beneficiados con estos.





Según datos publicados por ARCA, los ingresos tributarios alcanzaron los 18,33 billones de pesos, aunque con una caída real frente a la inflación. El impacto se explica, en parte, por la suspensión de retenciones, la reducción de aranceles a las importaciones y la baja de impuestos internos.





El IVA —estrechamente vinculado al consumo— aportó 6,2 billones de pesos, con una mejora nominal del 16,4%, aunque el componente aduanero cayó 7,6%, reflejando menor comercio exterior y desaceleración de la actividad. La recaudación del impuesto a las Ganancias se mantuvo en niveles similares al año pasado, mientras que el impuesto al cheque mostró un comportamiento similar.

El modelo económico de Javier Milei tiene como única herramienta de financiamiento al ajuste.





En paralelo, los ingresos al sistema de Seguridad Social crecieron 27,7%, por debajo de la inflación anual, lo que confirma la pérdida de poder adquisitivo del empleo registrado y una menor capacidad contributiva.

Estimaciones privadas señalan que la recaudación nacional que queda en manos de la Nación cayó 7,8% real interanual en enero, mientras que la masa coparticipable que se distribuye a provincias y CABA retrocedió 6,6%. En términos totales, la caída habría sido del 7,4% real.

Crédito restringido y dólares que no llegan

El segundo factor que complica el escenario es financiero. Con un riesgo país por encima de los 500 puntos y Argentina catalogada como mercado de frontera, el acceso al crédito externo continúa limitado. El Gobierno nacional logra refinanciar vencimientos, pero enfrenta dificultades para obtener financiamiento fresco destinado a proyectos de largo plazo.

El tercer elemento que explica la advertencia de “escasez” es estacional: aún restan meses para que ingresen los dólares del agro por la liquidación de la cosecha. Sin embargo, el flujo efectivo depende de variables que el Gobierno no controla completamente. Las condiciones climáticas ya generan dudas sobre una cosecha récord y, al mismo tiempo, muchos productores aguardan mejores precios o un tipo de cambio más favorable antes de vender.

Así, entre la caída de la recaudación, la restricción del crédito y la demora en el ingreso de divisas, el próximo trimestre aparece como un período clave para medir la resistencia del esquema económico nacional y el impacto sobre las finanzas provinciales.





















