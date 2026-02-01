Fiesta del Río, Mate y Tereré: el rostro social del Municipio en acción

La Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario formoseño. Además de su propuesta cultural y turística, el evento tuvo un marcado perfil social y productivo, con una fuerte presencia de emprendedores locales y provinciales.

En esta edición, 170 emprendedores y emprendedoras de la ciudad y del interior de la provincia formaron parte de las ferias organizadas en el predio. Los puestos ofrecieron artesanías, gastronomía, plantas, reventas y producciones locales, con una alta concurrencia de público durante todas las jornadas.

La organización y el acompañamiento de las ferias estuvieron a cargo de la Secretaría de Acción Social del Municipio, conducida por la Lic. Paula Cattáneo, que coordinó la participación de los emprendedores y garantizó el desarrollo ordenado de los espacios de comercialización.

Desde el área municipal se destacó el trabajo previo de articulación que permitió incluir a emprendedoras del interior provincial, ampliando la diversidad de propuestas y fortaleciendo el carácter integrador del evento.

Durante el desarrollo de la fiesta, el intendente Jorge Jofré remarcó que este tipo de iniciativas representan el “rostro social del municipio”, al combinar cultura, trabajo e inclusión en un mismo espacio.

La Fiesta del Río volvió a mostrar que los eventos masivos también pueden convertirse en una herramienta concreta para el impulso de la economía local y el acompañamiento a quienes generan su propio trabajo, con la Secretaría de Acción Social como uno de los ejes centrales de la propuesta municipal.



