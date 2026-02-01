Masiva movilización en Formosa en rechazo de la reforma laboral

Con una masiva movilización en la Plaza San Martín de la ciudad capital, convocada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y UPCN -Seccional Formosa-, plegándose así a la marcha nacional de este miércoles 11, en Formosa también los trabajadores protestaron contra la reforma laboral que impulsa la gestión del presidente Javier Milei.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el secretario general de la CGT Regional Formosa, Hilario Martínez, expresó que la marcha fue “masiva”, a partir de las 18 horas, concentrándose en la esquina de la avenida 25 de Mayo y calle Fontana.

El gremialista destacó, en primer lugar, “el esfuerzo de todos los compañeros y las compañeras que se sumaron a esta marcha en rechazo a la reforma laboral” y consideró, además, que “estamos en momento crítico de la Argentina”.

La situación acuciante, en especial, para “los trabajadores”, quienes “están con una profunda tristeza”, sin embargo, ante esta dura realidad, señaló que, con más razón, “los sindicatos tienen que alzar la voz y estar a la altura para llevar esta lucha adelante contra el actual Gobierno nacional”.

Contundente, aseguró, que la ley que se busca aprobar en el Congreso de la Nación “es retrógrada y nefasta para los trabajadores y el pueblo en general”.

Y añadió que por eso “la CGT a nivel nacional va a tener que tomar medidas mucho más dura, en unidad en acción”, para así salir a “enfrentar a este Gobierno en la calle y donde sea necesario”.

“El pueblo salió a decirle no Milei”

El profesor Rubén Chávez, secretario de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), expresó a esta Agencia estar “muy contento y agradecido con los compañeros y compañeras que hoy (por este miércoles 11) dejaron sus actividades, sus tareas, y vinieron a este lugar para decirle no a la reforma de Javier Milei”.

Sostuvo que “ellos, son plenamente conscientes de que esta hipotética ley de modernización que en realidad retrotraerá a situaciones de hace 100 años, porque es una ley para la pérdida de derechos, para la esclavitud de los trabajadores, para incrementar horas de trabajo, todo lo contrario a lo que están haciendo los países desarrollados de Europa, en donde, gracias a la ciencia, a la tecnología y a la técnica, se produce mucho más en menor tiempo”.

Asimismo, declaró, con dureza, que lo que hay que discutir es “calidad de vida, de empleo, de desarrollo, de ciencia, de tecnología y de mejor educación, porque en realidad debemos discutir un país para todos, en donde los argentinos puedan vivir dignamente”.

“Esa es la discusión que quiere dar el pueblo trabajador, no esta ley retrograda”, acentuó categórico.

Además, expuso que el presidente Milei insiste con esta reforma laboral “por una cuestión muy sencilla, porque él no responde al pueblo argentino, sino a los intereses de las grandes empresas transnacionales y nacionales”.

“A Milei no le importa el pueblo argentino, ni el desarrollo argentino, él trabaja para una minoría del cinco”, lamentó, pero celebró al esbozar: “Pero hoy el pueblo salió a decirle no Milei”.



















