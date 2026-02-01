Ugelli reiteró que el acceso a las viviendas del IPV es por “sorteo público y transparente, sin excepciones”

Ante la decisión de un grupo de personas de manifestarse y permanecer dentro del edificio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a modo de reclamo por una vivienda, el administrador general del organismo, el ingeniero Marcelo Ugelli, se refirió a esta situación al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

“Hace unos días que un grupo de personas, motivadas por una referente de un espacio político opositor, se viene manifestando en reclamo de viviendas, fundamentando que no pueden solventar el pago de un alquiler y otras cuestiones”, inició explicando y agregó que este lunes 9, “fue instigado a ocupar el edificio del IPV”, con el propósito de endurecer el reclamo.

“Alrededor de ocho personas decidieron quedarse en la planta alta de la instalación, mientras que otro grupo hizo lo mismo en la parte de abajo, a pesar de que el edificio iba a ser cerrado porque ya terminaba la jornada laboral. Debido a ello, estas personas quedaron a cargo del cuidado de la Policía de Formosa”, explicó.

Ugelli, aclaró que “desde el IPV, siempre se les atendió a todos aquellos que llegaron a plantear alguna situación, se les brindó la información requerida” y, en esta situación particular, indicó que “en todo momento se les ofreció atención y se les brindó la única explicación que existe para ellos y para todos los que están en la lista para acceder a una vivienda del IPV: será, a través del sistema de sorteo público y transparente que se realiza por medio del Instituto de Asistencia Social (IAS), sin excepciones”.

Además, hizo fuerte hincapié en recordar que “actualmente el IPV está trabajando con un Programa Provincial de Vivienda sostenido con fondos propios, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Vivienda no existe más, ya que Nación lo derogó dejando abandonadas tres mil viviendas en ejecución: dos mil en el interior y mil en Capital, todas en distintas etapas”.

Explicó que “este programa provincial fue creado con la finalidad de terminar las viviendas que se encuentran en estado más avanzado” y agregó que “fue una orden del gobernador Gildo Insfrán”.

“A partir de ahí, se está terminando de licitar obras y dentro de poco se van a terminar estas viviendas que se encuentran más avanzadas para así poder largar un próximo sorteo”, subrayó.

Además, recordó que “este plan, el año pasado entregó casas en Buena Vista y Misión Laishí”, lo que evidencia a las claras que hay un interés por parte del Gobierno provincial de continuar con las entregas habitacionales, a pesar de la falta de ayuda total del Estado nacional.

Por otra parte, recordó que “ya se entregaron 4200 viviendas en el barrio La Nueva Formosa” y remarcó que “el IPV todos los días está trabajando, está construyendo casas y está dando soluciones habitacionales”.

Para ir cerrando, remarcó que “hay muchas personas inscriptas que no vienen a manifestarse, porque respetan el mecanismo existente” y desmintió categórico que “haya viviendas abandonadas”.

Finalmente, declaró: “El anuncio de sorteo se informará cuando las viviendas estén en condiciones para ser entregadas”.



