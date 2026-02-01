Esta siesta colapsó el servicio eléctrico y afectó a Formosa, Chaco y Corrientes

El gerente de REFSA informó sobre la situación del “drástico” corte “al mismo tiempo” en el suministro en las provincias del NEA

El corte de energía eléctrica, que se registró en la siesta de este lunes 9, fue como consecuencia del colapso del servicio en el NEA, afectando a las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes “al mismo tiempo”.

“Fue un corte en toda la región NEA”, confirmó el ingeniero Benjamín Villalba, gerente de REFSA, quien brindó detalles de lo ocurrido en el suministro de energía, pidiendo disculpas a los usuarios de la provincia por esta interrupción.

Sin embargo, aclaró que en este tipo de situaciones REFSA no tiene competencia, sino que es responsabilidad de “la Nación argentina por esta drástica interrupción en el suministro de energía” que afectó a la región Nordeste del país.

También, expresó el gerente de la empresa distribuidora de energía de la provincia de Formosa, en ese sentido, que “este proceso ya lo conocemos los formoseños, porque lo vivimos en cada período de verano en el cual las temperaturas no solamente de la provincia, sino que de Chaco, Corrientes y norte de Santa Fe, son extremadamente calurosas”.

Ante esto, se vuelve “insostenible el abastecimiento de la energía” ya que “hay máxima carga y consumo”, por eso, insistió en que “venimos bregando para que el sistema interconectado nacional sea más robusto”, y así evitar “tener este tipo de inconveniente”.

Sin embargo, “en absoluto REFSA tiene alguna injerencia”, ya que no puede “distribuir” la energía, simplemente “porque no llega al estar interrumpida”, como fue lo que pasó en esta jornada de las más calurosas de este verano.

Igualmente, Villalba brindó “las disculpas del caso a nuestros usuarios por esta situación ocasionada en el horario de la siesta”.

Por otro lado, aprovechó la ocasión para informar que desde REFSA inmediatamente cuando se produjo el corte del suministro eléctrico “nos comunicamos con despacho de carga, de Santa Fe, que donde está el despachante de 500 mil voltios”, instancia en la cual “se verifica el desenganche de la Línea, hasta que después “una hora y 15 minutos” recién, “en forma paulatina, fuimos cargando también nuestras Estaciones Transformadoras a los Centros de Distribuciones para empezar a dar energía a la gente”.

En efecto, puntualizó que a raíz del colapso del servicio en el NEA “la Estación Transformadora Gran Formosa” quedó sin abastecimiento, afectando a las demás Estaciones Transformadoras de Transnea, que es la que nos brinda la energía”.

Área NEA

En ese sentido, según lo informado en el reporte por el corte del servicio del Área NEA, a las 14.19 horas hubo una perturbación en el área NEA y se observó una disminución de demanda de 1124 MW por variación de tensión, de los cuales 1044 MW corresponden al área NEA en las provincias de Chaco (420 MW), Corrientes (255 MW) y Formosa (362 MW), de los cuales 240 MW fueron cortes por el desenganche del TR1 (500/132/33 kV) de la E.T Gran Formosa, quedando sin tensión las EE.TT.



