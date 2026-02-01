Disminuyeron los casos positivos de COVID-19 en la provincia

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano reiteraron la importancia de continuar sosteniendo las medidas de prevención y mantener al día los refuerzos de vacunación.

En la última semana se realizaron 954 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 20 de ellos resultados positivos de coronavirus; el índice de positividad fue del 2,1%.

Los casos positivos detectados en la provincia correspondieron: 15 a la ciudad de Formosa, dos a las localidades de Villafañe y El Colorado y uno a Laguna Blanca.

Los casos activos en la provincia de Formosa son 31, después se registraron 50 altas médicas en la última semana.

En el parte informativo COVID-19 de este domingo 15 también se precisó que 109 llamadas telefónicas se efectuaron en el marco del seguimiento clínico diario a pacientes que cursan esta enfermedad.

Por último, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha en la provincia se llevan acumulados 153.496 casos diagnosticados, 152.037 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.







