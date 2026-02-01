“Vuelta al Cole” llegó al barrio Urbanización Lisbel Rivira

Esta propuesta solidaria ofrece atenciones gratuitas a los niños en edad escolar y sus familias de los distintos barrios de la ciudad de Formosa.

En ese contexto, en la tarde del viernes 13, el Lisbel Rivira recibió la visita del Programa “Fortalecimiento Comunitario”, a través del cual se creó un espacio de atención integral articulado entre la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) y distintos organismos del Gobierno provincial.

Este trabajo territorial permite llegar a las familias en su comunidad en el marco del regreso a clases. Por eso, en esta importante actividad, niñas, niños y jóvenes acceden a distintos controles y certificaciones con la Libreta de Salud Escolar.

“Estos son fundamentales para el inicio del ciclo lectivo”, destacó la presidenta de la FAS, la arquitecta Blanca Denis, quien contó acerca de qué atenciones se brindan en cada una de las jornadas.

Por un lado, se ofreció una charla de salud bucal destinada a los más pequeños con una mirada preventiva. “Por el otro, los niños accedieron a las vacunas que requieren durante la edad escolar y completaron así el calendario de vacunación”, resaltó.

Además, se dispusieron espacios de Psicología y Psicopedagogía, que permitieron acompañar e identificar situaciones vinculadas a la salud mental y al desarrollo escolar.

Asimismo, un equipo de Nutrición realizó controles de talla y peso, brindando orientación para el crecimiento saludable de niñas y niños.

En simultáneo, controles y electrocardiogramas los realizaron los cardiólogos que se sumaron a esta propuesta, que sumó también el servicio de peluquería y manicura.

Y, como cierre, “compartimos diferentes juegos, licuados y una merienda saludable, fortaleciendo el encuentro comunitario y reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de contención, prevención y cuidado para todos”, acentuó Denis.

La presidenta de la FAS, por otro lado, aseveró que todo esto fue posible “gracias a la decisión política de nuestro gobernador Gildo Insfrán de acompañar permanentemente a la población y al compromiso con la salud pública, quien impulsa políticas que priorizan el bienestar de cada formoseño y formoseña”.

De esa manera, “seguimos trabajando en territorio, cerca de cada familia, fortaleciendo la comunidad y acompañando este nuevo inicio del ciclo lectivo”, realzó, valorando, en particular, la buena recepción de los vecinos, quienes estaban muy contentos con todo esto.

En otro momento de sus declaraciones, Denis aludió a un sector de la Fundación que es Aprender Jugando, “donde los niños a través del juego aprenden diversas temáticas”.

En cuanto al trabajo de las nutricionistas, expuso que ellas prepararon ensaladas de frutas con el fin de incentivar una alimentación sana, que reemplace el consumo de golosinas o chupetines por frutas y verduras de estación.



