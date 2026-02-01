Ibarreta: Desarticularon centro de distribución de drogas, detuvieron a un hombre y secuestraron un arma de fuego

• Se concretó en un allanamiento en el barrio La salada

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas anularon un centro de comercialización de drogas al menudeo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y General Urquiza de Ibarreta.

Luego de una ardua y sigilosa investigación, la Policía reunió los elementos probatorios que fueron puestos a consideración del Juzgado de Instrucción y Correccional del fuero contra el Narcocrimen, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien ordenó la requisa domiciliaria.

En cumplimiento del mandamiento judicial se realizó el jueves último en el inmueble del sospechoso y los policías constataron la existencia de sustancias prohibidas y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita.

Durante el procedimiento se secuestraron dos bolsas con marihuana prensada y una bolsa de consorcio que contenía 111 envoltorios de polietileno con la misma droga, fraccionada y lista para su comercialización.

Todo lo incautado, arrojó un total de 3.922 dosis de marihuana; mientras que también se secuestraron una balanza, dinero, elementos de acondicionamiento, un teléfono celular, un revólver calibre 22 largo, sumado a la detención de un hombre que quedó a disposición de la Justicia provincial.







