Violencia de género: La Policía detuvo a un hombre y secuestró un revólver

• Fue el resultado del rápido accionar de los servidores públicos

Efectivos de la Comisaría Cuarta aprehendieron a un hombre que amenazó de muerte a su pareja con un revólver; mientras que el personal de la Oficina de Violencia de Género brindó contención y asistencia a la víctima.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes último, cuando personal de la mencionada dependencia tomó conocimiento de un pedido de ayuda por parte de una mujer en el barrio Lisbel Rivira, de esta ciudad.

Con la rapidez que ameritaba el caso, los uniformados llegaron al lugar y la víctima comentó que su pareja se encontraba en estado de ebriedad y la amenazó de muerte a punta de pistola.

Después la dejó encerrada y se retiró del lugar, razón por la cual los policías realizaron las averiguaciones del caso, apresaron al sujeto y secuestraron el arma de fuego.

El sujeto fue notificado de su situación procesal y queda a disposición de la Justicia, en tanto que el personal de la Oficina de Violencia de Género acompañó a la mujer y la contuvo en todo momento.