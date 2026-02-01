Lo detuvieron por golpear y amenazar de muerte a su expareja

• La víctima fue asistida y contenida por personal de la Oficina de Violencia de Género

Integrantes de la fuerza provincial aprehendieron a un hombre de 35 años que golpeo a su expareja, le provocó lesiones graves y amenazó de muerte, razón por la cual quedó a disposición de la justicia; mientras que la mujer está fuera de peligro.

El hecho ocurrió este viernes, cuando policías de la Comisaría General Güemes tomaron conocimiento que un sujeto llegó en estado de ebriedad hasta la casa de una mujer, de 46 años, en el barrio San Miguel.

Allí la golpeó, amenazó de muerte y emprendió su huida; mientras que el personal de salud la atendió y constató que tenía una fractura de tabique y lesiones en la cabeza.

Por su parte, el personal de la Unidad Regional Siete realizó un amplio operativo que dio como resultado la detención del agresor, quien dio positivo en la prueba de alcotest.

Luego se trasladó al violento individuo hasta la dependencia, lo notificaron de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.

A todo esto, la víctima fue asistida por personal de la Oficina de Violencia de Género y se le brindó contención y asesoramiento.