Con imposición de ceniza, el miércoles 18 se inicia la Cuaresma

Según la tradición católica, el Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, el tiempo litúrgico de 40 días de oración, ayuno y conversión en preparación a la Semana Santa. En el principal templo de la Diócesis de Formosa, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen- Iglesia Catedral- se celebraran dos misas: una a las 06,30 horas y otra a las 20 hs.

Durante la jornada, los fieles católicos reciben la cruz de ceniza en la frente como signo de arrepentimiento y de la fragilidad humana. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.

La Cuaresma dura 40 días; comienza el miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.

La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.

Colaboración: Albino Vera y “La Voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen” programa radial de la pastoral de la Comunicación de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen –Iglesia Catedral- de Formosa.

Confesiones con el Padre José todos los días de 8 a 11 y de 17 a 19 horas. Hasta el 20 de febrero.

El Padre Hugo a partir del 19 de febrero, confesará los jueves de 08,30 a 11,30 horas.

Adoración al Santísimo: de martes a viernes de 8 a 11,30 hs