Una disputa familiar terminó en amenazas y agresiones

Se secuestró un revólver calibre 32 y municiones

Integrantes de la Comisaría Seccional Quinta aprehendieron a dos hombres por denuncias cruzadas en un caso que tuvo lugar en el barrio Eva Perón, en la zona norte de esta ciudad.

Del hecho se tomó conocimiento en la madrugada del martes último, cuando solicitaron presencia policial en una vivienda por inconvenientes familiares.

De inmediato, los uniformados fueron y detuvieron a un hombre de 34 años por amenazar a su padrastro de 62 años, quien refirió que su agresor fue hasta la casa y le arrojó escombros, pese a tener prohibición de acercamiento.

Luego, la situación cambió cuando la madre del aprehendido denunció que su pareja también había amenazado a su hijo y agredido con un arma de fuego.

En el lugar se labraron las actuaciones procesales, con personal de la Delegación de Policía Científica, y se secuestraron un arma de fuego revólver calibre 32 y municiones.

Detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la unidad operativa, donde se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



