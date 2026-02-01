Emotiva y masiva apertura de la 10° Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Rio, Mate y Tereré

El intendente Jorge Jofré encabezó el acto de habilitación de la décima edición de la Fiesta del Río, Mate y Tereré en la ciudad de Formosa, que tuvo su punto de partida en el puerto local con la llegada de la travesía náutica del Camino de la Fe.

Acompañaron al Intendente durante el emotivo acto, la ministra de Turismo, Silvia Segovia; el presidente del HCD, Darío Di Martino; la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo; el subsecretario de Deporte Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero; la diputada, Elena García.

Se destacó además, la presencia en Formosa de la intendenta de la ciudad paraguaya de Capiatá, Laura Gamarra y el senador Derlis Osorio, Diego Armando Prieto, quienes acompañaron a sus respectivos ballet, que actuaron en el escenario mayor, reforzando el perfil regional de una fiesta que ya se vive como patrimonio compartido.

Allí se realizó la recepción de la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de Formosa. Posteriormente, se dirigieron hasta Av. 25 de Mayo y Costanera, donde se hizo el corte de cintas y la bendición impartida por el sacerdote Vicente Espínola, marcando formalmente el inicio de una nueva edición del evento, cargada de emoción colectiva y expectativa compartida.

La procesión fluvial había partido al caer la tarde desde el Parque Arena y avanzó por el río Paraguay en una caravana de embarcaciones integrada por vecinos, trabajadores municipales y navegantes particulares, entre lanchas y motos de agua.

El acompañamiento fue amplio y respetuoso, y volvió a colocar al río como escenario central de la vida social formoseña, en una imagen que combinó recogimiento, orgullo y un profundo sentido de pertenencia.

El dispositivo de resguardo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, el Regimiento de Infantería de Monte 29, el Policía Provincial de Formosa y el Cuerpo de Bomberos de Formosa, que acompañaron tanto la navegación como el posterior traslado de la imagen, garantizando un desarrollo ordenado y seguro de la ceremonia.

En la ribera, la Virgen fue recibida en un sendero iluminado por velas, entre oraciones y gestos de respeto.

Tras la habilitación en el puerto, la actividad se trasladó al Paseo Ferroviario, donde comenzó a desplegarse el programa previsto para la jornada del sábado.

Familias enteras recorrieron los stands gastronómicos, comerciales y de emprendedores, mientras el predio se poblaba de aromas, música y conversaciones que daban forma a un clima festivo que atravesó toda la noche.

El deporte fue otro de los motores del arranque, con el Torneo de Fútbol de Arena, la Carrera 5K, pruebas de natación en aguas abiertas, cross fi, que volvió a despertar aplausos y sonrisas entre los asistentes.

Cada disciplina sumó público y convirtió distintos sectores del paseo en puntos de encuentro permanente.

En paralelo, el escenario principal reunió propuestas de cumbia, danza y música popular, ballets invitados y artistas regionales, en una grilla pensada para públicos diversos y para acompañar el pulso alegre de la ciudad durante toda la noche.

La organización prevé que el domingo continúen las actividades deportivas con un torneo relámpago en Parque Arena y un encuentro de calistenia, además de una velada final marcada por el sonido del litoral, con la presencia de grupos y solistas que representan la tradición musical de la región.

La apertura volvió a reflejar el rumbo que impulsa la gestión municipal: fortalecer al turismo como motor de desarrollo, consolidar el entramado social y reafirmar una identidad que conjuga tradición y proyección regional. La Fiesta del Río, Mate y Tereré se consolida así como una plataforma donde conviven lo cultural, lo productivo y lo comunitario, proyectando a la ciudad hacia la región con raíces firmes y mirada de futuro.

El río, una vez más, fue punto de partida y símbolo. Símbolo de encuentro. De memoria compartida. Y de una comunidad que, tras diez ediciones, continúa ampliando su propuesta turística con la convicción serena de quien conoce sus raíces y apuesta a lo que viene.







