Investigaban un caso de hurto y amenazas y hallaron 18 envoltorios con cocaína

El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio 7 de Mayo

Los efectivos de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a una mujer y dos hombres y secuestraron 18 envoltorios con cocaína, balanza, dinero y otros elementos vinculados con la comercialización de drogas al menudeo, en el marco de una investigación por un caso de “Hurto y amenazas”.

La causa judicial está a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial, quien ordenó el allanamiento de una vivienda del barrio 7 de Mayo de esta ciudad.

La medida judicial la realizaron los integrantes de la subcomisaría, con apoyo del personal de las distintas dependencias que conforman la Delegación de la Unidad Regional Uno (UR-1) en el Distrito Cinco y del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).

En la casa, dos hombres mayores opusieron resistencia a la tarea policial y terminaron aprehendidos; mientras que una mujer fue descubierta con 18 dosis de cocaína, una balanza de precisión, dinero y otros elementos vinculados con la venta de drogas.

El personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó la verificación de los envoltorios y constató que contenían cocaína, en tanto que los integrantes de la Delegación de Policía Científica documentaron el procedimiento.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la unidad operativa.

En la dependencia policial, ambos sujetos fueron notificados de su situación legal en una causa por “Atentado y resistencia a la autoridad”; mientras que se hizo lo propio con la mujer por Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.



