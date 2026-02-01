Detuvieron a tres inadaptados, uno de ellos con pedido de captura

Hirieron a un uniformado, pero afortunadamente solo sufrió lesiones leves

Efectivos de la Comisaría Seccional Octava aprehendieron a tres sujetos durante tareas de patrullaje por calles internas del barrio Nueva Formosa, donde uno de los policías terminó lesionado.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles y en medio de las acciones preventivas detuvieron a un joven de 18 años, que según la consulta a la base de datos de la Dirección General de Informática registra pedido de captura.

Durante el traslado a la dependencia, un grupo de jóvenes se tornó agresivo con el personal policial y le provocó heridas a uno de los uniformados, razón por la cual se detuvo a otros dos jóvenes de 19 y 20 años por iniciar el desorden.

De inmediato, se los llevó hasta la dependencia policial; mientras que el policía lesionado fue asistido por personal de salud, que constató que las heridas no revestían gravedad.



