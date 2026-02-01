Una amplia labor de la UEAR permitió esclarecer un caso de abigeato

• El Juzgado de Instrucción y Correccional, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, tomó intervención en el caso

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Sección Portón Negro y la Delegación Monte Lindo concretaron un allanamiento que derivó en la detención de dos abigeos y el secuestro de armas, en el marco de una investigación por la sustracción de animales vacunos.

En la mañana del domingo último, policías de la mencionada sección fueron a caballo hasta un campo ganadero ubicado en jurisdicción de la localidad de Misión Tacaaglé, por el camino vecinal Nº 636, conocido como “Ruta Vieja”, a fin de verificar la sustracción de un vacuno.

En el lugar constataron que los delincuentes cortaron el alambrado perimetral y sustrajeron el animal, además de huellas de dos caballos y del ganado sustraído que se dirigían hacia el camino vecinal y de allí a la zona urbana.

El seguimiento permitió constatar que los rastros finalizaban frente al domicilio de un hombre, con antecedentes por robo de ganado.

Además, mediante averiguaciones, se estableció que el viernes último por la tarde, el sospechoso y otro sujeto se desplazaron a caballo hacia la zona donde se cometió el abigeato.

Con esos elementos reunidos, se solicitó al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, con asiento en Clorinda, las órdenes de allanamiento para los domicilios de los individuos, iniciándose la causa judicial por “Abigeato calificado”.

Luego, el lunes último, integrantes de la Delegación Loma Monte Lindo se trasladaron hasta la Sección Portón Negro para colaborar en la ejecución del mandato judicial.

Durante las requisas en la casa de los imputados, se secuestraron prendas de vestir con manchas de sangre, un lazo, producto cárnico y cebo vacuno, elementos considerados de interés para la investigación.

En ese marco, se concretó la detención de los dos implicados y se inició una causa por separado a raíz del hallazgo y secuestro de un arma de fuego calibre 38, por no tener la documentación exigida por ley.

El procedimiento fue documentado por personal de la Delegación Laguna Blanca de la Dirección de Policía Científica.

Los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que se notificó a ambos sujetos de su situación legal, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.



