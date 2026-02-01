El Gobierno provincial brinda una permanente asistencia a paipperos de Ingeniero Juárez

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, señaló que existe “una expectativa muy grande” en torno al lanzamiento de la siembra de segunda, la cual fue postergada en esa región del oeste provincial.

No obstante, se continúa trabajando con los pequeños productores, a quienes, “como nos pide nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán”, se los está acompañando, sobre todo, “ante este momento difícil que vive la Argentina”, desde que asumiera en diciembre de 2023 el presidente Javier Milei.

Reprobó que su gestión “realmente se olvidó del pueblo, en cambio, nuestro conductor siempre nos dice que estemos con la gente y esta es una muestra más”, y, también, “para nosotros es un orgullo hoy tener más de 63 paipperos solamente en la zona sur de Ingeniero Juárez” gracias al acompañamiento del Estado provincial y municipal.

Esto demuestra el rol activo del Estado, ya que sin su presencia nada de esto sería posible, afirmó contundente, y “además, nosotros desde el Municipio colaboramos con maquinaria y herramientas, las cuales nos fueran otorgadas por el Gobierno.

Se trata de tractor y palas con las que se realizaron “más de 30 intervenciones en desbarre de represas”, precisó. Esto es retirar los sedimentos acumulados y recuperar la capacidad de almacenamiento de agua.

Y agregó que el Municipio con Vialidad provincial se ocupó del laboreo del suelo, por ello “la gente está entusiasmada porque ve que el Estado está presente”.

En otro orden de temas, Nacif fue consultado por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reforma laboral, que obtuvo media sanción y ahora pasó a Senadores. Rechazó en absoluto esta iniciativa impulsada por La Libertad Avanza, porque “realmente se olvidan de la gente”, concluyó.







