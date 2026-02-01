Docentes formoseños iniciaron las actividades del período lectivo 2026

Este miércoles 18 de febrero, inició el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026, con la presentación del personal docente a las instituciones educativas de todos los niveles: Inicial, Primario, Secundario y Superior.

En ese marco, el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, dialogó con AGENFOR y garantizó que “es un año en el que vamos a trabajar fuertemente la calidad educativa, que nos pide siempre el Gobernador”.

“Y vamos a replicar el año pasado, que fue muy positivo, donde los alumnos se han destacado en diversas instancias, en ferias de ciencia local, provincial y nacional, donde brillaron no solamente niños de jardines, primarias, también secundarias, técnicas; y la participación de Formosa estuvo a lo alto allá a nivel nacional”, sostuvo.

Asimismo, recordó que, durante la jornada de este miércoles, se llevaron a cabo diversas designaciones a docentes del Nivel Primario de la Delegación Zonal Capital y, el jueves 19, se ofrecerán cargos a interinatos y suplencias.

“Nivel inicial ya lo está haciendo este miércoles, y las delegaciones zonales, cada uno tiene su trabajo, su característica, su metodología, ya que ellos tienen un horario cada uno, y ya cada delegado hace el horario correspondiente para que todos los colegas puedan asistir a los ofrecimientos de los cargos”, agregó.

En ese sentido, el funcionario precisó que, durante este periodo de actividades sin la concurrencia de los estudiantes, los docentes tienen “las tareas previas” que son “varias” y se concretan año a año.

“Ya por el calendario escolar, hay reuniones de padres, jornadas institucionales en la unidad educativa, en todos los niveles y modalidades del sistema. Y las inscripciones seguramente la semana que viene, acuerda cada institución, cada nivel, para que los, en este caso, en primer grado, llevan la documentación, porque se publica en online, y de segundo a sexto grado, en primaria, hacen la confirmación de matrícula”, indicó.

En el Nivel Secundario, también, comienzan las mesas de exámenes, los talleres de apoyo y jornadas institucionales docentes para “poder evaluar y planificar lo que va a venir todo el año 2026”.

En este punto, Ramírez Méndez aclaró que “la matrícula es gratuita”, es decir, “el padre no está obligado a pagar ninguna inscripción” pero puede “colaborar voluntariamente con la institución” si así lo desea o está dentro de sus posibilidades.

“Pero no hay un monto que el padre debe pagar en el momento de su inscripción o confirmación de matrícula, es la solidaridad del padre, es un acto voluntario del tutor, de la familia, querer colaborar con la institución para que también la escuela pueda trabajar y desarrollar sus tareas en un ambiente lindo, limpio, como todos queremos”, amplió.

Por último, el Subsecretario reiteró el compromiso del Gobierno provincial con la entrega de los tradicionales kits escolares “para que todos los alumnos de la provincia puedan tener sus útiles y guardapolvos”.

“Es una decisión del Gobernador y, este año, no es la excepción, pero sí a veces a Nivel Inicial se juntan algunos padres y dicen vamos a comprar tales elementos o material didáctico que van a utilizar en el jardín, pero no es obligatorio que pongan un monto o que compren una determinada marca de material didáctico”, concluyó.



