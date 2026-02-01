Formosa impulsa la transformación de la escuela secundaria: Se realiza el “Primer Encuentro de la Red de Escuelas Innovadoras”
En el marco del Programa de Transformación de la Escuela Secundaria, el Gobierno de la Provincia de Formosa realiza hoy el primer encuentro presencial de equipos directivos y referentes de escuelas que integran la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras.
La jornada de trabajo se desarrolló de 8 a 14 horas, en el SUM de la EPES N° 54 “Gobernador Juan José Silva” y convocó a directores y equipos técnicos con el propósito de profundizar las estrategias de transformación que se vienen llevando adelante en el nivel secundario.
La actividad cuenta con la participación del Ministro de Cultura y Educación, Ing. Julio Araoz, el Subsecretario de Educación, Lic. Luis Ramirez Mendez, Directores de Nivel, coordinadores y equipos técnicos nacionales y jurisdiccionales de la Dirección de Educación Secundaria y de la Dirección de Planeamiento Educativo, a cargo de la Lic. María Teresa Ibáñez y la Lic. Patricia Pastor respectivamente.
El encuentro tiene como finalidad: socializar los alcances del Programa de Transformación de la Escuela Secundaria; presentar el Plan Jurisdiccional de Escuelas Secundarias Innovadoras, e iniciar la construcción del diagnóstico institucional que servirá de base para la elaboración de los planes de mejora de cada establecimiento educativo y la definición de un cronograma de trabajo con metas claras y evaluables.
Esta instancia se inscribe en un proceso sostenido de políticas públicas educativas que la provincia viene implementando para garantizar trayectorias escolares continuas y significativas. Entre ellas se destacan el PEAF, el Programa Puente, el Programa CAT (Cuidado y Acompañamiento de Trayectorias), la copa de leche para el nivel secundario, la distribución gratuita de útiles, el diseño y producción de materiales didácticos con perspectiva local, la capacitación docente permanente, la implementación del diseño curricular del ciclo básico y la próxima implementación de los nuevos diseños curriculares del ciclo orientado.
La Red de Escuelas Secundarias Innovadoras está integrada por 19 instituciones educativas, de las cuales 12 son escuelas iniciadoras y 7 son adherentes. Estas se encuentran distribuidas en la ciudad capital y en distintas delegaciones zonales del interior provincial, incluyendo establecimientos de gestión pública, privada, MEIB y técnica.
Durante la jornada trabajan con herramientas de planificación por resultados y gestión estratégica de datos, que permiten acceder, analizar y sistematizar información institucional clave. A partir de este proceso, se identifican nudos críticos y problemáticas prioritarias, con el objetivo de construir propuestas de mejora contextualizadas, medibles y alineadas con los lineamientos del Modelo Formoseño.
Con esta acción, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación secundaria, promoviendo la innovación, la mejora continua y el acompañamiento institucional como ejes centrales de la política educativa.