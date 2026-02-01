Moreno: “En el oeste mejoró la producción de cucurbitáceas y maíz”

El intendente de El Chorro Alejandro Moreno se refirió al lanzamiento de la siembra de segunda de maíz, cucurbitáceas y hortalizas, que es acompañada con la entrega de semillas a los productores paipperos de toda la provincia por parte del Gobierno de Formosa.

Este evento llegará la próxima semana a la región oeste de la provincia de Formosa, tras haberse suspendido el viernes 20 por cuestiones climatológicas. Sin embargo, igualmente ese día en Ingeniero Juárez el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, mantuvo una reunión con él y otros intendentes.

En ese contexto, el jefe comunal hizo declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). En primer lugar, valoró esta política productiva al asegurar que permitió “mejorar la producción de cucurbitáceas y maíz en el oeste”, y, además, subrayó que, con la nueva metodología de siembra, el pequeño productor hará su aporte “solidario”.

Mediante eso se abastecerá de alimentos a espacios como comedores escolares, por eso, “también a los Municipios nos corresponde acompañarlos”, expresó contundente, y en tal sentido se está trabajando en el Departamento Ramón Lista.

Incluso, “el año pasado en Sumayén se realizó una entrega de semillas a los productores”, recordó Moreno, gracias a ello “cada vez son más los que se suman”.

“La situación de crisis que hoy se vive en el país”, como consecuencia de la desastrosa gestión del actual Gobierno nacional, consideró que también incide negativamente, si bien, en Formosa, merced a la decisión del gobernador Gildo Insfrán, se brinda una permanente asistencia a las familias paipperas a través de estas acciones.

Se impulsa, a su vez, el autoabastecimiento “con pequeñas huertas en los hogares”, sumó el intendente Moreno, quien remarcó que “el Instituto PAIPPA, el Ministerio de la Producción y Ambiente y demás áreas con competencia en esta materia” tienen presencia en el oeste.

En el Departamento Ramón Lista, algunas de las localidades más importantes son “en El Chorro, Lote 8, María Cristina, El Potrillo, El Quebracho”, donde el Municipio brinda apoyo, siempre a partir de la asistencia del Gobierno provincial.

En este caso, se trata de combustible “para que podamos trabajar con el productor, en vista a la siembra, así que estamos para acompañarlos”, informó, cuyo insumo se lo entregó Casco para dicho fin.







