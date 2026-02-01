Clorinda: Hubo detenciones y objetos recuperados en varias intervenciones

• Los patrullajes y los trabajos de investigación se desarrollan en contacto directo con los vecinos

Integrantes de la fuerza policial detuvieron a cinco individuos y recuperaron bienes de valor, durante múltiples intervenciones en la ciudad de Clorinda.

Uno de los procedimientos se concretó tras recibir una llamada de emergencias para alertar de un robo en progreso en la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 9 de Frontera, del barrio Porteño Norte.

De inmediato, personal de la brigada de investigaciones del Comando Radioeléctrico se dirigió al lugar y detuvo a un sujeto, en pleno acto delictivo; mientras que integrantes del Destacamento El Porteño llevaron adelante las diligencias procesales.

En otra intervención, los investigadores detuvieron a un hombre de 29 años en la calle Colombia, entre la avenida Roque Sáenz Peña y Estrada, que alteraba el orden y la tranquilidad en la zona en estado de ebriedad.

Luego, durante tareas de investigación, aprehendieron a un sujeto implicado en una causa de “Hurto” y recuperaron una PlayStation 2, una Notebook y una planchita de cabello que tenía en su poder el malviviente.

El otro caso se concretó con la detención de un individuo de 21 años, en la calle Manuel Estrada y barrera del barrio Itatí, que tenía en su poder el teléfono celular denunciado como sustraído.

El último hecho terminó con la capturar a un joven de 19 años que caminaba a la vera de la Ruta Nacional N° 86 y está imputado en una causa de hurto.

En todos los casos, el personal de la Delegación de Policía Científica documentó las diligencias realizadas.

Los elementos recuperados fueron trasladados hasta las dependencias policiales, mientras que los sujetos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







