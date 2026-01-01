Paro General: Comunicado de la Municipalidad

La Municipalidad de la ciudad de Formosa, informa que ante la adhesión del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Formosa (S.U.TRA.MU.F) a las medidas de fuerza convocadas por la CGT, el jueves 19 de febrero, no se prestarán los servicios habituales.

En el caso del área de Gestión Ambiental, se brindará un servicio reducido de emergencia.

El servicio de emergencia contemplará exclusivamente la recolección de residuos en las principales avenidas de la ciudad y el vaciado cestos públicos “tachitos” ubicados en espacios públicos estratégicos, a fin de garantizar condiciones mínimas de higiene urbana.

Se solicita a los y las vecinas no sacar los residuos domiciliarios durante esa jornada, con el objetivo de evitar que permanezcan en la vía pública durante todo el día, lo que podría generar acumulación y focos de suciedad.

Agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad.



