Un motociclista perdió la vida tras colisionar con un camión

• Ocurrió sobre Ruta Provincial N° 23 y calle San Juan, en la localidad Palo Santo

El conductor de una moto Zanella de 150 cilindradas, de 25 años, falleció como consecuencia de la colisión con un camión Iveco.

El hecho se registró alrededor de las 17:45 horas del sábado último, cuando efectivos de la Comisaría Palo Santo acudieron a un requerimiento por un hecho de tránsito sobre Ruta Provincial N° 23 y calle San Juan, de la mencionada localidad.

Al arribar al lugar, constataron la colisión entre la moto y un camión Iveco guiado por un hombre, de 34 años, donde murió el motociclista.

Según las pericias, la motocicleta Zanella circulaba por calle San Juan en sentido Este–Oeste y, por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión con el camión Iveco que transitaba por la Ruta Provincial N° 23 en sentido Sur–Norte.

Luego el personal de Policía Científica de la Delegación Pirané documentó la escena del hecho.

A todo esto, el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno dispuso el traslado del cuerpo sin vida hasta la Morgue Judicial de la ciudad de Formosa para la autopsia y posterior entrega a los familiares para las exequias.

Ambos vehículos involucrados quedaron secuestrados preventivamente y fueron restituidos tras las pericias.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial; mientras que el camionero fue notificado de su situación legal y continuó en libertad, supeditado a ulterior resolución de la causa.