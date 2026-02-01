Un desorden generalizado terminó con una mujer lesionada y un móvil policial dañado en el barrio 6 de Enero

Se detuvo a un joven, mientras sigue la investigación para apresar al resto de los involucrados

Personal del Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Ocho intervino en un hecho de desorden en la manzana 74 del barrio 6 de Enero, de esta ciudad, donde un grupo de inadaptados arrojó escombros contra la Policía, que terminó con un vehículo policial dañado y una mujer lesionada.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando los policías del Comando, en forma conjunta con personal de la Subcomisaría Antenor Gauna, verificaron un requerimiento y se encontraron con la gresca.

Luego, cuando la camioneta de la Policía recorría sectores de la manzana 68, en dirección a una cancha, un objeto contundente impactó contra el vidrio trasero y rompió el cristal.

Ante la continuidad de las agresiones con elementos contundentes hacia el personal, los uniformados efectuaron disparos disuasivos con postas de goma, utilizando la escopeta provista por la Institución.

Ante ello, se solicitó la colaboración de integrantes de la Delegación Destacamento Desplazamiento Rápido, quienes se desplegaron en dos grupos, cubrieron la totalidad de la cuadra y avanzaron hacia el inmueble ubicado en manzana 69, donde se refugió uno de los autores.

Al notar la presencia policial, varios sujetos se dieron a la fuga, que están plenamente identificados.

A las 3:40 horas, se registró el ingreso al Hospital Distrital N° 8 de una mujer, de 43 años, quien presentaba una herida superficial en el pecho, compatible con impacto de bolita, lesión sufrida durante la gresca.

Según las averiguaciones, se estableció que habría sido agredida por un joven de 20 años, que fue aprehendido.

Por el hecho, se inició una causa judicial por los delitos de “Daño, atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno; mientras siguen las tareas de campo para determinar la identidad de la totalidad de los involucrados.