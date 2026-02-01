Barrio Samuel Guerrero: Detuvieron a un sujeto y secuestraron una camioneta que transportaba droga

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Delegación Pirané, detuvieron a un hombre con antecedentes por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y secuestraron marihuana de las que se pueden obtener unas 70 dosis, restos de cocaína, telefonía celular, dinero y diversos elementos utilizados para el acondicionamiento y consumo, tras una requisa vehicular.

El procedimiento fue alrededor de las 22:45 horas del viernes último, cuando el personal antinarcóticos realizaba tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones al camping municipal de Pirané.

En esa tarea, demoraron a un sujeto conocido en el ambiente por actividades vinculadas al narcomenudeo.

Durante la identificación, los policías hallaron en su poder varios envoltorios con una sustancia vegetal similar a marihuana, un cigarrillo de fabricación casera parcialmente consumido y un teléfono celular marca Redmi 05.

Asimismo, se procedió a la requisa de una camioneta Volkswagen Amarok azul oscuro en la que se desplazaba.

El procedimiento se informó al Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien dispuso el secuestro de los elementos hallados y ordenó la requisa exhaustiva del rodado, teniendo en cuenta los antecedentes del involucrado.

A la mañana siguiente se requisó la camioneta, que permanecía bajo custodia policial, y se secuestró más envoltorios con marihuana, cinco pendrives y papel de seda, elementos comúnmente utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Posteriormente, a través de tareas investigativas, los policías establecieron el domicilio del detenido y reunieron nuevos elementos probatorios, los cuales fueron puestos en conocimiento del juez interviniente, quien ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio Samuel Guerrero.

La medida se concretó en la siesta del sábado último, con la colaboración del personal de la Unidad Regional Dos, la Comisaría Pirané, Comando Radioeléctrico y Delegación de Policía Científica, donde se secuestraron un envoltorio con restos de cocaína, un plato de vidrio con vestigios de la misma sustancia, recortes de polietileno, una notebook, dinero y otros elementos relacionados al acondicionamiento de estupefacientes.

Por el caso, se indicó una causa judicial por Infracción a la Ley Nacional N° 23.737, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.



