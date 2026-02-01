Un motociclista falleció tras chocar un guardarraíl en la Ruta 11 - Puente Blanco

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera intervinieron en el siniestro vial en el que perdió la vida un motociclista de 33 años, en el Hospital Central, horas después de atropellar el guardarraíl del Puente Blanco de esta ciudad, sobre la Ruta Nacional 11.

El hecho de tránsito se produjo en la madrugada de este viernes, alrededor de las 03:23 horas, y los policías constataron la presencia de un hombre tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones de gravedad, entre ellas un corte en la zona del cuello y fractura en el brazo derecho.

Debido a su delicado estado de salud, se solicitó de inmediato la presencia del equipo médico y la ambulancia del SIPEC, que lo trasladó al Hospital Central.

Según las averiguaciones realizadas, se estableció que el sujeto circulaba al mando de una motocicleta Honda Wave blanca por el carril central del puente en sentido Sur-Norte con dirección hacia el Distrito Cinco.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la moto habría perdido el control del rodado, chocado el guardarraíl, y caído sobre la calzada.

A todo esto, el personal del Departamento Informaciones Policiales verificó los datos del dominio del rodado y corroboró la identidad del conductor.

Por su parte, efectivos de la Dirección Policía Científica realizaron las mediciones y registros fotográficos de la escena, constatándose signos de roce en el lateral derecho de la motocicleta con el guardarraíl.

Asimismo, se observaron signos de caída y arrastre, mientras que la moto quedó sobre su lateral izquierdo, con frente orientado hacia el cardinal noroeste.

Luego, personal del Destacamento del Hospital Central informó que el hombre ingresó inconsciente y su deceso se produjo horas después debido a las graves lesiones sufridas, razón por la cual su cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.