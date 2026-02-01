Finalizó el sexto módulo de la colonia de vacaciones

En el marco de la continuidad de las actividades en las colonias de vacaciones en la ciudad capital, diseñadas por el Gobierno de Formosa en el Parque Acuático “17 de Octubre” y el Complejo Paraíso de los Niños, las cuales se extienden hasta el inicio del ciclo lectivo, este viernes 13 se concluyó con el sexto módulo.

Como coordinadora en el Parque Acuático, que está en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco, la profesora de Educación Física María de los Ángeles Pereira, indicó: “Cerramos muy bien esta semana”, teniendo una destacada convocatoria de barrios que acompañaron, ellos fueron “Villa Lourdes, Don Bosco, Obrero, Lote 4, Guadalupe y otros más”.

Asimismo, “dos localidades de la provincia, que eran Estanislao del Campo y Palo Santo”, llegaron con sus delegaciones de niños, niñas y adolescentes a la ciudad capital para disfrutar de todo esto, declaró.

En cuanto a las actividades en las colonias de vacaciones, donde más allá de los “juegos recreativos”, también se hace énfasis, puntualizó, “en que los niños y las niñas aprendan a lo que es la ambientación de lo que es el natatorio para aprender a nadar”.

Así que apuntando a esa idea, “trabajan los profesores” que forman parte de esta propuesta del Gobierno provincial, en la cual existe un plan de trabajo, indicando que está basado “en que una vez que llegan a las instalaciones del Parque Acuático, se les da la bienvenida a los grupos de niños y niñas y luego pasan a desayunar”.

De esa manera, se abre cada una de las jornadas de las colonias de vacaciones, y, por último, señaló que en el complejo de piscinas de la Jurisdicción Cinco, de acceso libre y gratuito como lo es también en el Paraíso de los Niños, existe una cobertura permanente del SIPEC.

Esto a través de un equipo de profesionales de la salud que están apostados en el lugar por “cualquier atención o circunstancia que se puedan llegar a presentar”, remarcó. Esto es que están atentos a si algo sucede para actuar de inmediato.

El cuidado de los colonos es la prioridad, por eso también realizan un trabajo comprometido los dirigentes que los acompañan durante su estadía en estos complejos, destacó finalmente. “Es decir que estamos todos comprometidos en su cuidado”, concluyó.







