Secuestraron más de 125 kilos de drogas en la zona sur de la provincia valuado en 460 millones de pesos

Integrantes de la fuerza policial secuestraron un cargamento de más de 125 kilos de marihuana, distruidos en 98 paquetes durante un operativo realizado sobre la Ruta Provincial N° 9, entre Colonia Cano y Mansilla, caso en el que se dio intervención a la Justicia Federal.

Alrededor de las 19:00 horas del jueves último, efectivos de la Delegación del Departamento Informaciones Policiales con sede en Mansilla recorrían la Ruta Provincial N° 9 en el tramo Mansilla – Colonia Cano, cuando observaron un bulto con embalaje negro en una zona descampada, a la vera del mencionado acceso asfaltado, incluido el pastizal aplastado formando un sendero, lo que llamó la atención de los investigadores.

Al acercarse, los policías constataron que se traban de varios bultos con olor característico a la marihuana, por lo que solicitaron la colaboración del personal de la base central de Informaciones y de la Delegación de la Unidad Regional Uno y la Comisaría Mansilla para la cobertura de seguridad.

La situación fue informada a la Unidad Fiscal Federal de Formosa, que dispuso el traslado de los bultos abandonados hasta sede policial de Mansilla, donde se convocó al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y junto a los testigos se realizó las comprobaciones químicas.

En total se contabilizaron 98 paquetes de marihuana, con un peso superior a los 125 kilos, con un avalúo superior a los 460 millos de pesos aptos para la fabricación de casi cuatrocientas mil dosis.

Se continúa con la investigación del caso y con esta intervención la Policía de Formosa reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la seguridad ciudadana.