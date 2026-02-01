El Intendente Rafael Nacif valoró el compromiso de LAFORMED con la salud pública y su aporte a Ingeniero Juárez

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó el importante aporte que realiza l LAFORMED S.A. en materia de prevención y promoción de la salud, tanto en la localidad como en distintos puntos de la provincia.

“Quiero valorar profundamente el compromiso social de LAFORMED, que trabaja, entendiendo que la prevención es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, expresó.

En ese marco, recordó que en la pileta municipal de Ingeniero Juárez se incorporaron dispensers de protector solar, garantizando el acceso gratuito a una emulsión de amplio espectro (UVA + UVB), testeada dermatológicamente y resistente a las actividades al aire libre. “Esto no es un detalle menor. Es cuidado concreto, es prevención, es un Estado presente que piensa en cada vecino y vecina, especialmente en nuestros niños y jóvenes que disfrutan de estos espacios recreativos”, afirmó.

El jefe comunal también destacó que LAFORMED viene desarrollando múltiples acciones en toda la provincia: la entrega institucional de pasta dental en coordinación con la Dirección de Salud Bucodental; su participación activa en el Programa de Prevención del Cáncer de Piel junto al Ministerio de Desarrollo Humano; y la instalación de dispensers de protector solar en espacios como el Parque Acuático 17 de Octubre, el Parque Paraíso de los Niños, el Parque Acuático de Las Lomitas y distintas piletas municipales, entre ellas la de Ingeniero Juarez.

Finalmente, reafirmó que desde el Municipio continuarán acompañando todas las iniciativas que promuevan el bienestar comunitario: “La salud no es un privilegio, es un derecho. Y cada acción preventiva que se concreta en nuestra ciudad es un paso más hacia una comunidad más protegida, más consciente y más cuidada”.