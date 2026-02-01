Investigan el ataque a un adolescente con machete en el barrio Fray Salvador Gurrieri

• Los agresores fueron otros dos jóvenes

Uniformados de la Policía provincial investigan las circunstancias que derivaron en el violento ataque a machetazos que sufrió un joven de 17 años, a manos de otros dos menores de edad

La víctima resultó con una herida en la zona abdominal en una vivienda del barrio Fray Salvador Gurrieri y permanece internado en el Hospital Central, de esta ciudad, tras una intervención quirúrgica de urgencia.

El hecho se registró el sábado último, alrededor de las 23:16 horas, en la manzana 58 y de inmediato los efectivos policiales iniciaron las investigaciones del caso; mientras que el personal del SIPEC trasladó al herido hasta el mencionado nosocomio.

Según las primeras investigaciones y por las manifestaciones de la propia víctima, se estableció que fue atacado por otros dos adolescentes, quienes ya fueron identificados, desplegándose los recursos necesarios para lograr su retención.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Tentativa de homicidio”, con intervención del Juzgado de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.