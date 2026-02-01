Un bombero salvó la vida de un bebé que cayó a un pozo con agua

El funcionario policial salió de su servicio ordinario y se convirtió en héroe camino a su casa

El Agente de Policía Gastón Zardi rescató a un bebé de dos años que cayó a un pozo con agua y le aplicó técnica de RCP hasta lograr reanimarlo para su posterior traslado e internación en el Hospital de la Madre y el Niño, de esta ciudad.

La comprometida y profesional labor del integrante de la fuerza policial se registró alrededor de las 20:00 horas del domingo último, cuando se desplazaba por la Avenida Néstor Kirchner luego de cumplir su servicio de guardia.

Cuando cruzaba por la mencionada avenida, a la altura 5.200 del barrio La Alborada, fue alertado por vecinos sobre la existencia de un pequeño que había caído dentro de un pozo con agua servida.

Sin dudar un segundo, Zardi fue hasta el lugar, rescató al bebé, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y logró salvarle la vida.

Luego llegó una ambulancia y lo trasladó junto a su madre hasta el Hospital, donde recibió asistencia médica y quedó en observación, fuera de peligro.

Este sensible y conmovedor acto del joven policía refleja su compromiso con la vida, la comunidad y la institución a la que pertenece, donde desde un primer momento se inculca como fundamental el resguardo de la vida de la comunidad por sobre todas las cosas.