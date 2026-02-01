García aseguró que la reciente obra inaugurada es “fundamental para las personas de la tercera edad”

El diputado provincial del Partido Justicialista, Hugo García, celebró la refacción y ampliación de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe inaugurada el pasado viernes 6 por el gobernador Gildo Insfrán, manifestando que “se trata de una inauguración fundamental para las personas de la tercera edad”.

En este sentido, cabe resaltar que cada espacio construido en esta obra, es propicio para el manejo y el desarrollo de las actividades del adulto mayor y, es por ello, que cuenta dos piletas, una de mayor tamaño y escasa profundidad destinada a prácticas de aquagym, y otra de hidromasaje orientada a tratamientos terapéuticos.

También, tiene un área equipada con aparatos de gimnasia de baja intensidad, una cancha de tejo reacondicionada, sanitarios y duchas cubiertas, además de una sala de máquinas y depósito para el mantenimiento de las instalaciones, es decir, diferentes espacios pensados y adaptados para ellos.

“Cada casa de la solidaridad es un lugar de encuentro, de diálogo, de charla, de merienda, de almuerzo, de distracción, de entretenimiento”, remarcó el legislador justicialista y acentuó que “es por ello que el gobernador Insfrán siempre los tiene presente y les brinda lo necesario”.

Tal es así, que en este punto, García profundizó haciendo una breve comparación que deja en evidencia dos formas de mandatos.

Por un lado, está la conducción de Javier Milei, quien desde que llegó a la presidencia lo único que ha hecho con los jubilados es “quitarles derechos, medicamentos, asistencia y hasta los manda a reprimir y golpear cuando se manifiestan” y por el otro, “está la decisión política del gobernador Insfrán de cuidarlos y protegerlos, acción que se ve reflejada, por ejemplo, con esta inauguración”.

Es decir, “las dos caras de una misma moneda”, agregó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Para cerrar, exclamó que “las comparaciones son odiosas, pero hay veces, como ahora, que es necesario realizarlas, porque la sociedad tiene que ser consciente de cuál es el Estado que lo lastima y cual el que lo cuida, para así saber cuál es el rumbo y el norte que debe transitar”, cerró.



