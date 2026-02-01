Detuvieron al sujeto que chocó con su auto a varios vehículos y se dio a la fuga

El llamativo caso ocurrió en el Paseo Costanero de la ciudad de Formosa

Personal de la Comisaría Seccional Primera intervino a raíz de un hecho de tránsito registrado en el Paseo Costanero de esta ciudad, que derivó en la aprehensión de un conductor que atropelló con su auto a varios vehículos.

El procedimiento tuvo lugar este domingo por la mañana, tras un requerimiento del personal del Destacamento Costanera que informó sobre un choque protagonizado por un automóvil contra una camioneta estacionada.

Allí, se estableció que el auto era conducido por un hombre que estaba en aparente estado de ebriedad, constatándose daños materiales por el impacto.

Ante la situación, se solicitó la presencia del personal de Policía Científica, que realizó las pericias.

En la continuidad de las tareas investigativas y tras una minuciosa inspección del vehículo involucrado, se determinó que automóvil habría sido partícipe de un hecho de daño ocurrido horas antes en jurisdicción de la Comisaría Seccional Segunda, donde atropelló otros vehículos estacionados y escapó.

Con las evidencias recolectadas, los datos aportados por vecinos y los registros fílmicos, se procedió a la aprehensión del conductor, quien ante la prueba de alcohotest arrojó positivo, y al secuestro de su automóvil, se dio intervención a la Justicia provincial,

Por los hechos, se iniciaron las actuaciones judiciales por el delito de “Daño”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



