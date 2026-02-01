Tres Lagunas disfruta del verano en las instalaciones de su flamante pileta municipal

El intendente de Tres Lagunas, Guillermo Silva, brindó detalles acerca de cómo se desarrolla la temporada de verano en su localidad que inició a principios de enero y tiene como principal atractivo el Polideportivo Municipal con pileta inaugurada en septiembre del año pasado por el gobernador Gildo Insfrán.

“Para nosotros es algo nuevo, estamos recién adquiriendo experiencia en el manejo del grupo de chicos que tenemos que traer de las distintas colonias, algunas más alejadas que por primera vez vienen a un natatorio”, sostuvo.

Asimismo, añadió que para realizar esta labor contaron con la colaboración de personal “que ya tiene experiencia” en el Parque Acuático “17 de octubre” de la ciudad capital.

“El 2 de marzo terminamos con las actividades del natatorio, así que seguir todos estos años que vienen, continuando con la posibilidad de que todos los chicos, por más alejados que estén de las colonias, puedan acceder al natatorio, aprender a nadar, que es lo fundamental”, expresó.

Silva valoró, también, el acompañamiento de las familias, el personal médico del Ministerio de Desarrollo Humano, los agentes policiales que garantizan la seguridad y los guardavidas que “se han formado en Formosa” y brindan “la tranquilidad de que los chicos pueden acceder al natatorio sin problemas”.

“Los chicos están en un sector de la pileta chica, y las familias, las madres están haciendo Aquagym en la pileta grande, así que se comparten todos, porque la idea es que todos, no solo el chico esté, sino también la familia comparta las piletas”, cerró.

De esta manera, de martes a viernes, de 8 a 11 y de 16 a 19 horas, se lleva adelante la Colonia de Vacaciones que incluye desayuno, juegos recreativos y refrigerio; mientras que, los mismos días pero en el horario de 15 a 16 horas, se realizan las clases de natación para niños, adolescentes y adultos.



