A pesar de que el Gobierno nacional intenta ocultarlo, existe “un proceso inflacionario muy fuerte en la Argentina”

El diputado y jefe del bloque justicialista en la Legislatura Provincial, Agustín Samaniego, se refirió a los nuevos datos de la inflación Argentina otorgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Ya va a salir a la luz la verdadera inflación que existe en el país, porque la Argentina está viviendo un proceso inflacionario muy fuerte, el cual, desde el Estado nacional intentan tapar de todas maneras”, expresó el legislador en testimonios recabados por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Además, aseguró que estamos frente a un “Estado nacional mentiroso, que miente con las cifras, con las estadísticas” y agregó que “la única verdad es la realidad, como bien lo decía el general Juan Domingo Perón, y la realidad del país es que hoy la gente vive peor que hace dos años”.

“La clase media y los más humildes son los más golpeados”, aseguró e indicó que “solo un puñado de personas han sido beneficiados, porque este Gobierno es muy complaciente con algunos sectores económicos”.

“La realidad es que los aumentos existen, la mercadería está más cara, los servicios también, todo ha aumentado y creo que lo que verdaderamente está haciendo este Gobierno libertario, es generar un país para unos pocos”, cerró.



