La Policía sacó de circulación a 86 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron más de 200 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 3.800 personas y con prueba de alcohotest a 172 personas, labraron 229 actas de infracción y detectaron a 86 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 37 motos y un automóvil, más la retención de 112 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó cobertura de seguridad el sábado por la tarde en el encuentro deportivo del “Torneo Primera División “C” Final, en el estadio Defensores de Evita y el domingo por la tarde en el Club Fontana, donde se llevó a cabo el encuentro deportivo de Inter de barrio Obrero y 1° de Mayo de Clorinda, por el Torneo Federativo de Clubes.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

Como así también se brindó seguridad en los corsos que se llevaron a distintas localidades del interior provincial; mientras que se prestó servicios de prevención en el festival que se desarrolló en el marco del 90° aniversario de El Colorado.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, se movilizaron más de 5.300 personas en distintos locales bailables de la ciudad de Formosa, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.



