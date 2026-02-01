Tras una discusión de pareja, un hombre murió como consecuencia de una herida de arma blanca

Se incautaron prendas de vestir con manchas de sangre y un arma blanca presuntamente utilizada para cometer el ilícito

Un joven de 26 años falleció tras recibir una puñalada en la zona del tórax por parte de su pareja de 24, en el medio de una discusión y agresiones físicas en una vivienda del barrio Virgen de Lourdes de la ciudad de Formosa.

Según las primeras actuaciones, el hecho se registró pasadas las 2:00 horas de la madrugada de este domingo y los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera verificaron un requerimiento solicitado a la línea de emergencias 911 por una persona lesionada en una vivienda de la calle Madariaga al 1.200.

Ante esta situación, los uniformados fueron hasta el lugar y una mujer de 24 años expresó haber mantenido minutos antes una discusión con su pareja; mientras que en medio de agresiones físicas tomó un cuchillo y lo agredió de un puntazo a la altura del pecho, donde quedó tendido en una habitación.

Al verificarse el recinto, se halló al hombre de 26 años con una herida de arma blanca, en tanto que el personal médico del SIPEC constató que no presentaba signos vitales.

La escena fue protegida y la situación informada a las autoridades del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, quienes se presentaron en el lugar y direccionaron todas las actuaciones procesales.

A todo esto, integrantes de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar, junto al de la oficina de la Comisaría Tercera tomaron intervención y la mujer fue detenida y trasladada hasta la dependencia policial.

Durante la continuidad de las tareas, los uniformados, conjuntamente con personal de Policía Científica y el direccionamiento del fiscal, llevaron adelante la documentación del lugar y procedieron al secuestro de un arma blanca.

Una vez finalizadas las diligencias y de acuerdo a lo ordenado por el juez de Instrucción y Correccional N° 3, Enrique Javier Guillen, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial del barrio San Antonio, donde el forense realizó la autopsia.

El cuerpo de la víctima, identificado como Maximiliano Vladimir Amarilla, fue entregado a familiares para las exequias.

En consecuencia, se inició una causa judicial por “Homicidio calificado” con intervención de la Justicia provincial.



