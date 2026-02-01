La Policía hizo cesar un violento enfrentamiento entre dos familias en el barrio Antenor Gauna

Un efectivo policial resultó con lesiones leves al ser alcanzado por perdigones de goma lanzados con una tumbera

Integrantes de la fuerza policial intervinieron en una disputa entre dos familias con disparos de armas de fabricación casera, conocida como “tumbera”, en la manzana 40 del barrio Antenor Gauna, donde un efectivo policial terminó con lesiones en la pierna; se allanó una vivienda y se detuvo a cuatro personas.

El incidente se registró minutos después de las 21:00 horas del sábado último, cuando informaron a la línea de emergencias 911 sobre un hecho de desorden entre dos familias de la manzana 40.

De inmediato, policías de la Subcomisaría Antenor Gauna y de otras dependencias de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco fueron hasta el lugar y se encontraron con un violento enfrentamiento entre varias personas.

Allí los revoltosos comenzaron a disparar con arma de fuego tipo tumbera y arrojaron elementos contundentes con agresividad.

En medio del ataque, un efectivo fue lesionado en el sector de la pierna por los disparos entre los inadaptados, razón por la cual los grupos tácticos del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF), Sección Montada, intervinieron con disparos disuasivos con posta de goma para dispersar a los atacantes que ingresaron a las viviendas.

Toda la zona fue cubierta y se restableció el orden del lugar, mientras que los médicos del SIPEC examinaron al policía y constataron que las lesiones son leves.

El caso fue informado a las autoridades judiciales de turno, quienes direccionaron las diligencias y ordenaron requisas domiciliarias.

En la mañana de este domingo, a las 7:00 horas, se allanó una vivienda de la manzana 40 del Antenor Gauna, se detuvo a cuatro personas, se secuestró armas de fabricación casera, cartuchos, armas blancas, una pistola de aire comprimido, un rifle calibre 22 y un revólver.

Las actuaciones estuvieron a cargo del personal de la Delegación de Policía Científica; mientras que los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial.

En la unidad operativa se notificó a los sujetos de la situación procesal, dándose inicio a una causa judicial por delitos de “Intimidación pública con el uso de arma de fuego en poblado y en banda; atentado y resistencia contra la autoridad a mano armada, amenazas, lesiones y violación de domicilio”, con intervención de la Justicia provincial.