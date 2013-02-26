Tarifas Eléctricas por Provincias

Desde la Consultora Politiké, teniendo como fuente el Reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET se analizaron las tarifas eléctricas de las Jurisdicciones que integran la República Argentina y se pudo observar el valor de las facturas eléctricas (con impuestos y sin descuentos) para un consumo de 265 kwh/mes para los niveles de ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3). Los resultados muestran que la factura promedio en el país para un hogar de ingresos bajos es de $48.266 mientras que para un hogar de ingresos medios asciende a $55.740. Al desglosar los datos por provincia, se observa que Formosa es una de las jurisdicciones del País con la factura eléctrica más baja para ambos niveles de ingreso, con valores de $24.065 (N2: Ingresos Bajos) y $31.431 (N3: Ingresos Medios), a valores de enero de 2026. A nivel nacional, Formosa se ubica en el tercer lugar entre las tarifas más bajas. Esta situación se debe, en parte, a la existencia del subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que beneficia al 90% de los usuarios de las categorías N2 y N3. Este subsidio cubre el valor agregado de distribución (VAD) de la energía eléctrica, un componente de la factura determinado por el Gobierno Nacional. En el caso de los hogares N2, el VAD representa el 44% de la factura total, por lo que el usuario solo paga $13.476,4 aproximadamente. De esta manera, queda en evidencia el impacto positivo de los subsidios aplicados a los sectores más vulnerables frente al constante aumento del precio de la distribución de la energía eléctrica impuesto por el gobierno nacional, posicionando de esta manera a Formosa como una de las provincias con las tarifas eléctricas más baja del país.

Ejecución Presupuestaria por Habitante:

Por otra parte, analizando los datos proporcionados por el sitio oficial de Presupuesto Abierto de Argentina.gob.ar y la estimación poblacional del INDEC, Formosa inició el año 2.026 ubicándose como una de las provincias que menos recursos nacionales recibe por habitante por parte del actual gobierno nacional. En contraste a esta situación, se puede observar cómo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción que más recursos recibe por habitante, reflejando la asimetría con el resto de las jurisdicciones.

Superintendencia de Riesgos de Trabajo: Registros que Demuestran la Realidad del Trabajo Formal en Argentina

Según la última publicación oficial disponible sobre la cantidad de empresas y trabajadores dependientes de ellas protegidos con cobertura para casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre los meses de noviembre del 2023 y octubre del año 2025, en todo el territorio nacional, se ha registrado una disminución de 20.026 empresas con cobertura (3 por día) y 255.724 trabajadores (365 por día). Cada empresa y trabajador sin cobertura implica como mínimo más trabajo informal. Las estadísticas reflejan que durante el gobierno del presidente Javier Milei se ha iniciado un proceso que tiende a empeorar el trabajo precarizado.

Comercialización de Vinos:

Además, al analizar la comercialización en el mercado interno de vinos en el segundo año de gobierno de Javier Milei se puede apreciar una caída del 2,7% acumulado Enero-Diciembre 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, si observamos la comercialización según el tipo de vino, se aprecia que, “Sin Mención Varietal” tuvo una caída del 5,2%. Por otra parte, si se observa la totalidad de la comercialización del vino blanco se puede apreciar un descenso del 8,8%, del vino Total Color caída del 0,4 y Total Sin Determinar Color un declive del 9%. Este descenso en la comercialización del mercado interno de vinos se da en un contexto de una crisis sin igual en el sector, donde se registró el consumo de litros por personas más bajo de la historia, lo que provoco el reclamo de productores y la puesta en alerta de todas las provincias productoras.



















