El Gobierno de Formosa fortalece la red de CDI como política estratégica de acompañamiento a las familias

Con el objetivo de fortalecer el trabajo que se desarrolla en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), se llevó a cabo una instancia de pasantía e intercambio de experiencias, consolidando así la red de cuidado de la primera infancia que el Estado provincial sostiene como una decisión estratégica.

La jornada permitió compartir metodologías, criterios de abordaje y formas de organización institucional, promoviendo una mirada común en torno al acompañamiento integral de niñas, niños y sus familias.

En este sentido, las y los responsables de los CDI de capital y del interior provincial —en particular quienes están al frente de los centros inaugurados en 2025 por el gobernador Gildo Insfrán, entre ellos el de El Potrillo, con modalidad especial— participaron activamente de este proceso de formación y articulación, orientado a construir y aunar criterios de trabajo que se ajusten a las particularidades de cada comunidad y, al mismo tiempo, sostengan una línea institucional común en toda la provincia.

En el marco del trabajo que el área de Primera Infancia desarrolla dentro de la Dirección de Niñez y Adolescencia, continúa fortaleciendo el enfoque en la protección y restitución de derechos, consolidando a los CDI no solo como espacios de cuidado cotidiano, sino también como ámbitos institucionales de resguardo, acompañamiento familiar y garantía de un crecimiento pleno en un entorno seguro.

En ese contexto, la propuesta apunta a afianzar las labores vinculadas al cuidado diario y a profundizar la formación en materia de protección y restitución de derechos en estos espacios fundamentales para el desarrollo temprano. De esta manera, se reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con el fortalecimiento institucional de los CDI, entendidos como ámbitos de cuidado, contención y promoción de derechos desde los primeros años de vida.

Esta nueva etapa de trabajo busca fortalecer y afianzar el cuidado de los niños y niñas. Este tipo de encuentros son fundamentales, porque siempre son bienvenidos los aportes y opiniones que permiten fortalecer la tarea diaria.

El trabajo en los CDI se trata de una tarea de enorme importancia para la comunidad, ya que el cuidado institucional requiere revisión permanente, criterios claros de trabajo, vocación y compromiso diario, porque las familias confían en estas instituciones el cuidado de sus tesoros más preciados.

Asimismo, la idea del encuentro fue realizar un intercambio de información —el primero de 2026— junto a las referentes de los nuevos CDI, por lo que resultó una reunión muy importante de cara a las acciones a encarar durante el año.

Los Centros de Desarrollo Infantil constituyen una política pública sostenida íntegramente por el Gobierno de Formosa y son espacios totalmente gratuitos, sin costo alguno para las familias. En un contexto socioeconómico complejo, esta decisión adquiere un valor aún mayor, ya que permite acompañar y sostener a madres, padres y referentes afectivos que confían en estas instituciones el cuidado y la formación de sus hijos e hijas durante sus primeros años de vida.

De esta manera, el Estado provincial reafirma su compromiso con la decisión de cuidar, proteger y acompañar a las familias formoseñas, garantizando igualdad de oportunidades desde la primera infancia y fortaleciendo una red de contención que se consolida y crece en todo el territorio.



