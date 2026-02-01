Se prorroga hasta el 13 de marzo el Pago Anual Anticipado de tributos municipales

La Municipalidad de la ciudad, a través de la Administración de Ingresos Municipales, informa que a partir del 16 de febrero entrará en vigencia la prórroga para el régimen de Anticipos y Bonificaciones que contempla el Código Tributario de la Municipalidad, la que se mantendrá hasta el 13 de marzo del corriente año.

La titular del área, Codra. Giovanna Díaz Roig, aclaró que “en este caso habrá una modificación, y es que, la primera cuota ya vencida no será incluida, pero sí todo el resto del año, a partir de la 2ª cuota hasta la 12ª, según el impuesto que corresponda, contemplando el beneficio del 35% de descuentos en los tributos”, aclaró.

Planes de pagos

“En cuanto al plan de pagos para regularizar las deudas anteriores el año 2026 – agregó –, su adhesión se prorrogará hasta el 31 de diciembre del corriente año para que los vecinos puedan seguir poniendo al día su situación”, señaló la funcionaria.

“Los métodos de pago son los mismos: directo por ventanilla, hasta 6 cuotas sin interés con la tarjeta Cabal Chigüé y del Banco Hipotecario, y en 3, 6 o 12 cuotas con tarjeta Naranja X; asimismo si quisieran abonar en un solo pago podrán hacerlo con el código QR con más de 40 billeteras virtuales habilitadas”, dijo Díaz Roig para concluir



