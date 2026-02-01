Con el objetivo de fomentar la expresión artística y brindar herramientas técnicas profesionales, la Sociedad Italiana de Formosa anunció el lanzamiento de su nuevo Taller de Fotografía con nociones de Video. La capacitación esta a cargo de Franco Romero y Guillermo D’Aguerro, que iniciará el próximo 4 de marzo, propone un recorrido integral de nueve meses para los entusiastas de la imagen.

El programa está diseñado para llevar a los alumnos desde los conceptos básicos hasta técnicas avanzadas. Según detallaron los organizadores, el temario incluye módulos especializados en fotografía de naturaleza, técnica en estudio y larga exposición, además de una introducción al mundo del video, clave para la creación de contenido audiovisual impactante en la actualidad.

Las clases se dictarán los miércoles de 14:30 a 16:00 hs, un horario pensado para facilitar la práctica intensiva y el aprovechamiento de la luz natural. El taller se extenderá desde marzo hasta noviembre, permitiendo un proceso de aprendizaje gradual y sólido.

Informes e inscripción

Debido a que los cupos son limitados para garantizar una enseñanza personalizada, los interesados ya pueden solicitar información detallada o asegurar su lugar contactando a los coordinadores del área: Lic. Franco Romero: 370 425 1065 e Ing. Guillermo D’Aguerro: 3704 66-4211

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Sociedad Italiana con la cultura formoseña, brindando un espacio de formación técnica y creativa actualizado a las demandas visuales de 2026.

Otros talleres

La Asociación italiana ofrece también el Taller de Lengua y Cultura Italiana, ademas de los talleres de Bordado en papel; Bordado artístico; Zentagle: Taller infantil literario y artístico: (niños de 7 a 11 años). Taller de colgantes decorativos, armonizadores y atrapasueños: Taller de mini cuadritos: Taller de elaboración de flores de tela y de papel: Taller de sublimado artesanal: Taller de reciclado de objetos para uso decorativo. Talleres de Dibujo y Pintura para niños y adultos Taller de deco navideña.-

Además se llevará adelante el taller de fotografía contemplativa, el Taller Literario, taller de lectura y Club Literario Proyecto literario “Ciudad Crone”.

Para el 23 de febrero esta previsto un taller especial de carnaval en una sola clase, para niños.-



