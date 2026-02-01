Reforma Laboral: FACPCE elevó aportes a los jefes de bloque del congreso vinculados al capítulo fiscal

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) presentó hoy una nota formal dirigida a los presidentes de los bloques del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación, con observaciones y propuestas vinculadas al capítulo fiscal del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, que será tratado mañana en la cámara alta.

El escrito tiene como objetivo canalizar las inquietudes y aportes surgidos de la experiencia profesional de los matriculados de los 24 Consejos de todo el país que integran la Federación, de cara al próximo tratamiento legislativo de la iniciativa.

Entre los principales puntos abordados se incluyen comentarios y sugerencias sobre el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). En ese marco, FACPCE propuso ampliar su alcance a personas humanas que obtienen rentas de cuarta categoría, incorporar expresamente a los sectores comercio y servicios, e incluir la adquisición de inmuebles dentro del concepto de inversiones productivas.

Asimismo, se formularon propuestas en relación con el Impuesto a las Ganancias, entre ellas:

• la actualización de quebrantos impositivos de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018,

• la ampliación de exenciones a rendimientos financieros, incluyendo cuentas en proveedores de servicios de pago, cuentas comitentes, Fondos Comunes de Inversión cerrados y fideicomisos financieros,

• precisiones sobre el tratamiento fiscal de la compraventa de monedas digitales;

• aclaraciones operativas respecto del nuevo método de valuación de bienes de cambio para establecimientos de invernada y/o engorde a corral,

• y la necesidad de armonizar la exención del alquiler de inmuebles destinados a casa habitación con la normativa del Monotributo, a fin de evitar situaciones de inequidad.

La nota, que lleva la firma del presidente de la Federación, José Simonella, y la secretaria, Patricia Sánchez Ruiz, también propone ajustes específicos para brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica en la aplicación de las nuevas disposiciones.

Por último, FACPCE expresó su expectativa de que las consideraciones presentadas sean tenidas en cuenta durante el debate parlamentario y dejó manifestada su disposición para ampliar o aclarar los puntos señalados.



